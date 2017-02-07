До 23 градусов мороза ожидается в Москве

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. До 23 градусов мороза ожидается в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет малооблачно, без осадков. Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 18 - минус 20 градусов, по области - от 18 до 23 градусов мороза. Дискомфорта добавит ветер северной четверти, силой 3-8 м/с", - уточнили в метеослужбе.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков, местами на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут 21-23 градуса ниже нуля, в Подмосковье - минус 21 - минус 26 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.
Днем в среду будет солнечно и сухо. В Москве воздух остынет до минус 11 - минус 13 градусов, по области - от 11 до 16 градусов мороза. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.