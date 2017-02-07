Москвичи могут пройти диспансеризацию за 1,5 часа

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут, заработали во всех поликлиниках Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"Чтобы завершить полный комплекс обследований, жителям больше не придется ходить по этажам, разыскивая нужные кабинеты. Для пациентов в поликлиниках введена удобная система навигации, позволяющая проходить диспансеризацию шаг за шагом. Кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики, иммунопрофилактики теперь расположены в едином блоке, обычно на одном этаже", - отмечается в сообщении.
Диспансеризация проводится бесплатно раз в три года для всех граждан старше 21 года в поликлинике по месту прикрепления. Ее можно пройти в день обращения или перенести на любое удобное время.
Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно разделить на три.