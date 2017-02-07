Малый срок хранения информации с видеокамер на вокзалах Москвы создает угрозу безопасности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Небольшой срок хранения информации с камер видеонаблюдения на вокзалах Москвы может повлечь длительную антитеррористическую незащищенность. Об этом сообщил межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков на форуме "Технологии безопасности" в Москве.

"На протяжении длительного времени на вокзальных комплексах Москвы применяются камеры видеонаблюдения, сроки хранения информации которых составляют не более 15 дней. Это способствует длительной антитеррористической незащищенности объектов транспортной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Также антитеррористической незащищенности транспортных объектов способствует отсутствие единых требований к просмотровому оборудованию на железнодорожных вокзалах, станциях, транспортных средствах, к техническим характеристикам камер видеонаблюдения, к оборудованию серверной, необходимой для накопления и хранения информации. В связи с этим субъекты транспорта не оснащают серверные помещения новым оборудованием самостоятельно.

"Указанные недостатки на фоне динамично развивающихся угроз влекут ненадлежащее обеспечение транспортной безопасности субъектами транспортной инфраструктуры и необъективность принимаемых компетентными органами и транспортными прокурорами мер", - считает Тюльков.