Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество многодетных семей в Москве выросло за последние шесть лет в два раза

Москва
7 февраля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В 2016 году в столице родилось 146 тыс. детей, что почти на 3 тыс. больше, чем в 2015 году
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Москве с 2010 года увеличилось в два раза. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

"Принимаемые городом меры социальной поддержки сказались на росте рождаемости в Москве. В 2016 году родилось 146 тыс. детей в Москве, что почти на 3 тыс. больше, чем в 2015 году. У нас по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось число многодетных семей - сегодня это 118 тыс. семей", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства. В этих семьях воспитываются 294 тыс. детей.

В 2010 году в Москве насчитывалось 65,7 тыс. семей, в которых росли 163,2 тыс. детей. Ежегодно более 10 тыс. детей из малообеспеченных семей получают услуги по организации досуга и питания. Городская система соцзащиты включает 31 организацию поддержки семьи и детства и 44 отделения социальной помощи детям и семьям в центрах соцобслуживания. На учете в учреждениях стоят 104,1 тыс. семей, в которых воспитываются 223,3 тыс. детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
2
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама