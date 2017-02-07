Количество многодетных семей в Москве выросло за последние шесть лет в два раза

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Москве с 2010 года увеличилось в два раза. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.
"Принимаемые городом меры социальной поддержки сказались на росте рождаемости в Москве. В 2016 году родилось 146 тыс. детей в Москве, что почти на 3 тыс. больше, чем в 2015 году. У нас по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось число многодетных семей - сегодня это 118 тыс. семей", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства. В этих семьях воспитываются 294 тыс. детей.
В 2010 году в Москве насчитывалось 65,7 тыс. семей, в которых росли 163,2 тыс. детей. Ежегодно более 10 тыс. детей из малообеспеченных семей получают услуги по организации досуга и питания. Городская система соцзащиты включает 31 организацию поддержки семьи и детства и 44 отделения социальной помощи детям и семьям в центрах соцобслуживания. На учете в учреждениях стоят 104,1 тыс. семей, в которых воспитываются 223,3 тыс. детей.