В Москве в семьи не устроено лишь 9% детей-сирот

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лишь 9% детей-сирот в Москве находятся в соцучреждениях, остальные - 91% - устроены в семьи. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.
"Ежегодно растет число детей-сирот, устроенных в семьи. В настоящее время на воспитании в семьях находится 91% детей, в учреждениях осталось 9%. Когда мы начинали эту работу четыре года назад, этот показатель составлял 76% и 24%", - сказал Петросян на заседании президиума столичного правительства.
По его словам, в 2010 году приемных семей было 590, сегодня 2,7 тыс., за эти годы 12 тыс. детей устроены в семьи. По его данным, в 2016 году 1,7 тыс. детей были устроены в семьи.
За шесть лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, в Москве увеличилось на 48%. В настоящее время в столице работают 57 школ приемных родителей, в которых в 2016 году прошлом подготовку более 4 тыс. человек.