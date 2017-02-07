Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Впервые за последние 25 лет в Москве уменьшилось число инвалидов

Москва
7 февраля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В городе проживают 1,1 млн людей с ограниченными возможностями здоровья
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество инвалидов Москве стало меньше впервые за последние 25 лет. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

"Совсем недавно, в прошлом году, эта цифра составляла 1,2 млн. За счет мер, принимаемых правительством города, в результате развития реабилитационных процедур, обеспечения техническими средствами реабилитации, развития здравоохранения, мы снизили их количество, где-то на 100 тыс. человек", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства.

По его словам, это произошло впервые за последние четверть века. Сейчас в городе проживают 1,1 млн людей с ограниченными возможностями здоровья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
2
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама