Впервые за последние 25 лет в Москве уменьшилось число инвалидов

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество инвалидов Москве стало меньше впервые за последние 25 лет. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.
"Совсем недавно, в прошлом году, эта цифра составляла 1,2 млн. За счет мер, принимаемых правительством города, в результате развития реабилитационных процедур, обеспечения техническими средствами реабилитации, развития здравоохранения, мы снизили их количество, где-то на 100 тыс. человек", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства.
По его словам, это произошло впервые за последние четверть века. Сейчас в городе проживают 1,1 млн людей с ограниченными возможностями здоровья.