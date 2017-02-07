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День 7 февраля в Москве станет самым солнечным с начала зимы

Москва
7 февраля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Только за этот день столица получит около 14% месячного количества часов солнечного света
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Антициклон, центр которого обосновался над Ладожским озером, принес в Москву солнечный свет и сильный мороз. По данным синоптиков, продолжительность светового дня в Москве составляет 10 часов 2 минуты.

Только за этот день столица получит около 14% месячного количества часов солнечного света. "Сутки 7 февраля окажутся по температуре ниже нормы градусов на 10, но самыми солнечными с начала зимы", - сообщили в столичном Метеобюро.

Во вторник в Москве воздух остывал до минус 23 градусов. Низкое солнце (высота его над горизонтом достигло 19,06 градуса) сильнее всего прогревает стены высоких зданий, которых в Москве немало, поэтому мороз в городе отступает быстрее, отмечает сайт "Метеоновости".

За пять часов - с 09:00 до 14:00 мск - мороз в городе ослабел на семь градусов. Сейчас в городе минус 16 градусов, растет атмосферное давление. Среда, 8 февраля, в столице также обещает быть солнечной.

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