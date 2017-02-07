Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детсадовцев в Москве близка к эпидемическому порогу

Минэнерго предлагает продавать газ "Газпрома" для проектов СПГ по нерегулируемым ценамЭкономика и бизнес 7 февраля, 16:11
Вынесите мусор: как избавиться от отходовОбщество 7 февраля, 16:07
Гонка преследования WADA: как доклад Макларена повлиял на биатлонСпорт 7 февраля, 16:05
ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусеСпорт 7 февраля, 16:04
Рожайте чаще: в каких регионах России родителей поддерживают активнее всегоВ стране 7 февраля, 16:02
Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы FacebookЭкономика и бизнес 7 февраля, 16:00
Жуков: Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущемСпорт 7 февраля, 15:58
Суд Малави разрешил Мадонне усыновить двух детейОбщество 7 февраля, 15:56
Россияне заняли второе место в эстафете по шорт-треку на УниверсиадеСпорт 7 февраля, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди детей 3-6 лет в Москве близок к эпидемическому порогу. Как отметили в столичном управлении Роспотребнадзора, в целом ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве спокойная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года.
"Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе среди детей до 2 лет - на 32,1%, среди детей 3-6 лет - на 0,8%, среди детей 7-14 лет - на 5,2%, среди взрослого населения (15 лет и старше) - на 36%, по совокупному населению - на 21,1%", - уточнили в пресс-службе.
По данным столичного департамента образования, в связи с отсутствием более 20% списочного состава по причине заболевания ОРВИ и гриппом, в образовательных организациях города вводились ограничительные мероприятия. Полностью закрыта одна образовательная организация, частичное закрывались 133 класса в 52 школах и 43 групп в 25 детских садах.
На прошедшей неделе по данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре заболеваемости удельный вес гриппа составил 0,13%.