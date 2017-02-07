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Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детсадовцев в Москве близка к эпидемическому порогу

Москва
7 февраля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Отмечается, что в целом ситуация по ОРВИ и гриппу в столице спокойная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди детей 3-6 лет в Москве близок к эпидемическому порогу. Как отметили в столичном управлении Роспотребнадзора, в целом ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве спокойная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года.

"Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе среди детей до 2 лет - на 32,1%, среди детей 3-6 лет - на 0,8%, среди детей 7-14 лет - на 5,2%, среди взрослого населения (15 лет и старше) - на 36%, по совокупному населению - на 21,1%", - уточнили в пресс-службе.

По данным столичного департамента образования, в связи с отсутствием более 20% списочного состава по причине заболевания ОРВИ и гриппом, в образовательных организациях города вводились ограничительные мероприятия. Полностью закрыта одна образовательная организация, частичное закрывались 133 класса в 52 школах и 43 групп в 25 детских садах.

На прошедшей неделе по данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре заболеваемости удельный вес гриппа составил 0,13%.

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