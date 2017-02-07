Мэр Москвы попросил муниципальных депутатов уделить внимание работе управляющих компаний

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к муниципальным депутатам столицы с просьбой взять на контроль работу компаний, эксплуатирующих и обслуживающих жилищный фонд столицы. Об этом он сообщил в ходе IX съезда Совета муниципальных образований города Москвы.

"У меня к вам большая просьба взять на контроль работу этих государственных бюджетных учреждений. Руководители учреждений обязаны отчитываться перед вами, там много проблем, связанных с мелкими хищениями, с плохой организацией работы, слабым кадровым подбором. Но это потенциально сильные организации, хорошо оснащенные и финансируемые. Поэтому наша с вами задача сделать так, чтобы они работали качественно и добросовестно", - сказал Собянин.

Он напомнил, что несколько лет назад власти Москвы проанализировали работу ДЕЗов и поняли, что они на 90% посредники, которые заказывают у коммерческих подрядчиков услуги, постоянно меняя этих подрядчиков.

"Дело доходило до 30-40% наценки от тех денег, которые платили москвичи. Мы изменили эту систему, переведя ДЕЗы в государственные бюджетные учреждения, оснастив их современным оборудованием, сейчас 80-90% всех работ эти учреждения выполняют своими силами", - отметил мэр.

Собянин отметил, что без помощи муниципальных депутатов не будет работать эффективно и программа адресной поддержки москвичей.

"Очень важно, что за эти годы мы выработали механизмы адресной поддержки москвичей, кто нуждается. Это важное направление работы, которое без вашей помощи эффективно действовать не может. Попрошу вас также обратить на это внимание", - пояснил Собянин.

Мэр поблагодарил муниципальных депутатов за совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. "Перед нами очень много совместных задач, я думаю, что они нам по плечу", - отметил Собянин.