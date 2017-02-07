Муниципальные депутаты Москвы предложили продлить программу сноса пятиэтажек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Муниципальные депутаты обратились к правительству столицы с просьбой продлить программу сноса ветхих пятиэтажек или разработать новую. Об этом они сообщили на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и членами правительства столицы в ходе IX съезда Совета муниципальных образований города Москвы.

"Муниципальные депутаты уже год участвуют в контроле работ по капитальному ремонту. Мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые связаны с конструктивными особенностями домов, например, при замене стояков холодного и горячего водоснабжения, стояков канализации с выносом их из стены. В таких домах проведение капитального ремонта с технической точки зрения затруднительно. В связи с этим хочется обратиться с просьбой принять комплекс мер для решения данного вопроса", - сказал председатель Совета муниципальных депутатов Бабушкинского района Алексей Лисовенко.

Глава муниципального округа Пресня Петр Петров предложил продлить программу сноса ветхого жилья или разработать новую. "Программа, которая была в Москве мощная, хорошая по сносу ветхого жилья, закончилась. Мы обращаемся к правительству Москвы с вопросом: возможна ли разработка новой программы по сносу пятиэтажек. Это было бы сегодня очень нужно", - отметил Петров.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, реализация этого предложения потребует "серьезных ресурсов".

"Действительно, программа закончилась, и при ее реализаци мы столкнулись с рядом трудностей: во-первых, отсутствие стартовых площадок, земельных ресурсов, во-вторых, часть жителей категорически отказывалась переселяться в другие дома, в-третьих, это требует колоссальных ресурсов. Если смотреть по совокупности, то новая программа практически нереализуема и потребует каких-то очень неординарных решений", - подчеркнул он.

Программа расселения жителей из ветхого пятиэтажного жилого фонда предполагает снос 1722 дома первого периода индустриального домостроения общей площадью 6,3 млн кв. метров. К настоящему времени по программе снесено 1644 дома площадью 6 млн кв. метров. В ближайшие два года запланирован снос еще 78 домов, из которых 49 будут переселены за счет бюджета Москвы, еще 29 - за счет инвесторов.

Региональная программа по капремонту жилых домов в столице рассчитана на 30 лет. В нее включены все многоквартирные дома с числом квартир три и более, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Всего - почти 31,6 тыс. зданий общей площадью 243,3 млн кв. метров.