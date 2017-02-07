Муниципальные депутаты Москвы предложили продлить программу сноса пятиэтажек

Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%Транспорт 7 февраля, 17:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на УкраинеМеждународная панорама 7 февраля, 17:35
Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской наукеНовости агентства 7 февраля, 17:22
Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%Экономика и бизнес 7 февраля, 17:20
Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с КураньиСпорт 7 февраля, 17:17
Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопросаЭкономика и бизнес 7 февраля, 17:17
Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской ОлимпиадыСпорт 7 февраля, 17:15
Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАССПолитика 7 февраля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Муниципальные депутаты обратились к правительству столицы с просьбой продлить программу сноса ветхих пятиэтажек или разработать новую. Об этом они сообщили на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и членами правительства столицы в ходе IX съезда Совета муниципальных образований города Москвы.
"Муниципальные депутаты уже год участвуют в контроле работ по капитальному ремонту. Мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые связаны с конструктивными особенностями домов, например, при замене стояков холодного и горячего водоснабжения, стояков канализации с выносом их из стены. В таких домах проведение капитального ремонта с технической точки зрения затруднительно. В связи с этим хочется обратиться с просьбой принять комплекс мер для решения данного вопроса", - сказал председатель Совета муниципальных депутатов Бабушкинского района Алексей Лисовенко.
Глава муниципального округа Пресня Петр Петров предложил продлить программу сноса ветхого жилья или разработать новую. "Программа, которая была в Москве мощная, хорошая по сносу ветхого жилья, закончилась. Мы обращаемся к правительству Москвы с вопросом: возможна ли разработка новой программы по сносу пятиэтажек. Это было бы сегодня очень нужно", - отметил Петров.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, реализация этого предложения потребует "серьезных ресурсов".
"Действительно, программа закончилась, и при ее реализаци мы столкнулись с рядом трудностей: во-первых, отсутствие стартовых площадок, земельных ресурсов, во-вторых, часть жителей категорически отказывалась переселяться в другие дома, в-третьих, это требует колоссальных ресурсов. Если смотреть по совокупности, то новая программа практически нереализуема и потребует каких-то очень неординарных решений", - подчеркнул он.
Программа расселения жителей из ветхого пятиэтажного жилого фонда предполагает снос 1722 дома первого периода индустриального домостроения общей площадью 6,3 млн кв. метров. К настоящему времени по программе снесено 1644 дома площадью 6 млн кв. метров. В ближайшие два года запланирован снос еще 78 домов, из которых 49 будут переселены за счет бюджета Москвы, еще 29 - за счет инвесторов.
Региональная программа по капремонту жилых домов в столице рассчитана на 30 лет. В нее включены все многоквартирные дома с числом квартир три и более, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Всего - почти 31,6 тыс. зданий общей площадью 243,3 млн кв. метров.