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Собянин не исключил в будущем повышения зарплаты муниципальным служащим

Москва
7 февраля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Согласно данным Росстата, средний трудовой доход в Москве в 2016 году составил около 62 тыс. рублей
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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможного повышения заработной платы муниципальным служащим. Об этом он сообщил в ходе IX съезда Совета муниципальных образований города Москвы.

"Я считаю, что подошло время подумать о повышении заработной платы муниципальным служащим. Я считаю, что чиновники подождут, но заработная плата муниципальных служащих - одна из самых низких в стране с точки зрения средней заработной платы. Давайте мы вместе с вами подумаем, как это сделать", - сказал Собянин.

Согласно данным Росстата, средний трудовой доход в Москве в 2016 году составил около 62 тыс. рублей.

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