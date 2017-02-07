Собянин не исключил в будущем повышения зарплаты муниципальным служащим

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможного повышения заработной платы муниципальным служащим. Об этом он сообщил в ходе IX съезда Совета муниципальных образований города Москвы.
"Я считаю, что подошло время подумать о повышении заработной платы муниципальным служащим. Я считаю, что чиновники подождут, но заработная плата муниципальных служащих - одна из самых низких в стране с точки зрения средней заработной платы. Давайте мы вместе с вами подумаем, как это сделать", - сказал Собянин.
Согласно данным Росстата, средний трудовой доход в Москве в 2016 году составил около 62 тыс. рублей.