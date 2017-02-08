Солнечно и до 16 градусов мороза будет в столичном регионе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Москве солнечную и морозную погоду.

"Сегодня вновь обойдется без осадков, но местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 11 - минус 13 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы.

Ожидается северный, северо-западный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключены небольшой снег и гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 14 - минус 16 градусов, в Подмосковье будет от 14 до 19 градусов ниже нуля. Северо-западный ветер усилится до 5-10 м/с.

Днем в четверг, как ожидается, вновь обойдется без осадков, но на дорогах будет скользко. В столице прогнозируется минус четыре - минус шесть градусов, по области - от четырех до девяти градусов мороза. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.