Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солнечно и до 16 градусов мороза будет в столичном регионе

Москва
8 февраля, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ожидается северный, северо-западный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Москве солнечную и морозную погоду.

"Сегодня вновь обойдется без осадков, но местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 11 - минус 13 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы.

Ожидается северный, северо-западный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключены небольшой снег и гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 14 - минус 16 градусов, в Подмосковье будет от 14 до 19 градусов ниже нуля. Северо-западный ветер усилится до 5-10 м/с.

Днем в четверг, как ожидается, вновь обойдется без осадков, но на дорогах будет скользко. В столице прогнозируется минус четыре - минус шесть градусов, по области - от четырех до девяти градусов мороза. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе
5
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
6
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
7
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Темы дня
Реклама