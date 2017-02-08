СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в центре Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в здании фирмы, торгующей химическими реактивами, в центре в Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, погибший работал слесарем в данном здании. Предположительно, причиной пожара явилось возгорание лакокрасочных материалов, хранящихся на первом этаже", - сообщила она.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГСУ, после тушения пожара в административном здании на Кривоколенном переулке было обнаружено тело мужчины. В правоохранительных органах уточнили, что пожар ликвидирован, его площадь составила 50 квадратных метров.