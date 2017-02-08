Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в центре Москвы

Москва
8 февраля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в здании фирмы, торгующей химическими реактивами, в центре в Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, погибший работал слесарем в данном здании. Предположительно, причиной пожара явилось возгорание лакокрасочных материалов, хранящихся на первом этаже", - сообщила она.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГСУ, после тушения пожара в административном здании на Кривоколенном переулке было обнаружено тело мужчины. В правоохранительных органах уточнили, что пожар ликвидирован, его площадь составила 50 квадратных метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности
4
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
5
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
Темы дня
Реклама