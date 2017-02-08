Мосгордума рассмотрит законопроект о защите медиков 15 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проект федерального закона о защите медицинских работников во время исполнения ими своих служебных обязанностей будет рассмотрен Мосгордумой на заседании 15 февраля. Об этом в среду сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Законопроект будет рассмотрен на заседании Мосгордумы 15 февраля", - сказал Стебенкова.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации", "предлагается ввести уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам".

По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ. Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.