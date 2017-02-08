Собянин: власти Москвы поддерживают модернизацию промпредприятий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Столичные власти активно поддерживают модернизацию промышленных предприятий. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения завода "Салют".

"Есть ощущение, что предприятие развивается, модернизируется, набирает обороты. По сути, это новая жизнь предприятия", - сказал Собянин. По его словам, столичные власти активно поддерживают московские промышленные предприятия.

"Мы увеличили объемы возможного строительства на подобных площадках максимально, насколько это можно, чтобы прекратить разговоры о выпаде промышленности Москвы. Это было сделано для того, чтобы предприятия сами могли планировать реализацию своих проектов, не останавливаясь на документацию", - сказал Собянин.

Кроме этого, власти Москвы начали внедрять льготные специальные режимы технопарков и индустриально-промышленных зон, отметил мэр.

"Сегодня уже 49 таких специализированных территорий Москвы, на которых создано десятки тысяч высокотехнологичных рабочих мест, ученых, разработчиков. Это, по сути, новое дыхание промышленности Москвы", - подчеркнул он.

Столичные власти также развивают транспортную инфраструктуру в районе, недавно появилась станция МЦК. "Мы ведем строительство Северо-Восточный хорды. Здесь появится мощный транспортно-пересадочный узел с поперечными связками. Транспортная инфраструктура будет серьезно улучшена в ближайшие года два", - сказал Собянин.

О предприятии

Как отметил гендиректор концерна "Моринформсистема- Агат" (входит в состав НПП "Салют") Георгий Анцев, предприятие дает прирост рабочих мест. "В Москве это порядка 800 рабочих мест, у нас в концерне работает более 70 докторов наук", - отметил Анцев. Он также добавил, что руководство предприятия подало заявку на получение статуса индустриального парка.

Мэр вручил благодарственное письмо заместителю начальника научно-исследовательского отдела НПП "Салют" Сергею Абакумову. Он занимается на предприятии разработкой алгоритмов для автоматизированных систем, которые размещаются на объектах Министерств обороны РФ.

Гостям предприятия были представлены новые разработки, среди них - система медицинской помощи на воде "Дельфин". "Четыре таких центра, по нашим расчетам, должны быть установлены на набережных", - сказал журналистам один из создателей центра, конструктор НПП "Салют" Евгений Бычков. По его словам, каждый центр оборудован вертолетной площадкой, катерами и дебаркадерами на воде.

"Он не разрушает гранитные набережные. Там есть медицинское и реанимационное оборудование. В каждом центре можно размещать до 50 пострадавших. Идею создания водных медицинских центров рекомендуется реализовать московским властям. Установить один из таких центров планируется, в том числе, рядом с Ленинградским шоссе. Скорость катера на подводных крыльях может достигать 85 километров в час", - сказал Бычков.