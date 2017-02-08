Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МТС и МГТС в 2016 г. вложили в инфраструктуру в столичном регионе более 15 млрд руб.

Москва
8 февраля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В 2016 году в Москве и Подмосковье было построено около 3 тыс. базовых станций, из них 2 тыс. - стандарта LTE
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совокупные инвестиции МТС и МГТС (входит в группу МТС) в 2016 г. в развитие инфраструктуры в столичном регионе составили более 15 млрд руб. Как отмечается в сообщении компаний, основная часть инвестиций была направлена на развитие мобильного стандарта связи четвертого поколения (LTE) и технологию GPON (оптоволоконный канал с возможностью пропускной способности до 1 Гб/с).

В прошедшем году в Москве и Московской области было построено 2,8 тыс. базовых станций, из них 2 тыс. - стандарта LTE. В целом почти треть всех базовых станций МТС в Москве и Московской области приходятся на LTE.

Как рассказал директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров, покрытие оператора внутри МКАД "достаточно хорошее", поэтому оператор фокусируется на развитие сети в области. "Если говорить про 2017 г., то мы заявляем о том, что сохраним объем инвестиций на прежнем уровне", - сказал он.

Егоров отметил, что сеть МТС в настоящее время покрывает 40 станций московского метро. "К концу года мы планируем выйти на число порядка 140 станций метрополитена", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама