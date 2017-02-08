МТС и МГТС в 2016 г. вложили в инфраструктуру в столичном регионе более 15 млрд руб.

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совокупные инвестиции МТС и МГТС (входит в группу МТС) в 2016 г. в развитие инфраструктуры в столичном регионе составили более 15 млрд руб. Как отмечается в сообщении компаний, основная часть инвестиций была направлена на развитие мобильного стандарта связи четвертого поколения (LTE) и технологию GPON (оптоволоконный канал с возможностью пропускной способности до 1 Гб/с).
В прошедшем году в Москве и Московской области было построено 2,8 тыс. базовых станций, из них 2 тыс. - стандарта LTE. В целом почти треть всех базовых станций МТС в Москве и Московской области приходятся на LTE.
Как рассказал директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров, покрытие оператора внутри МКАД "достаточно хорошее", поэтому оператор фокусируется на развитие сети в области. "Если говорить про 2017 г., то мы заявляем о том, что сохраним объем инвестиций на прежнем уровне", - сказал он.
Егоров отметил, что сеть МТС в настоящее время покрывает 40 станций московского метро. "К концу года мы планируем выйти на число порядка 140 станций метрополитена", - отметил он.