Внуково может подписать соглашение о передаче аэродрома в концессию до конца года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аэропорт "Внуково" может подписать с государством концессионное соглашение о развитии аэродромного имущества до конца года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев.

"Соглашение о концессии может быть подписано до конца года, - сказал Ванцев. - Мы идем в графике, если так будет продолжаться по графику, то я думаю, к концу года мы подпишем концессионное соглашение".

При этом консолидация аэропортовых активов Внукова на базе одного юрлица может быть закончена в октябре - ноябре 2017 года.

"Октябрь - ноябрь месяц 2017 года", - ответил Ванцев на вопрос о том, когда может быть закончена консолидация активов Внукова.

Ранее Ванцев сообщал, что консолидация закончится в конце 2016 года. Процесс консолидации начался в феврале прошлого года.

Внуково - один из крупнейших российских аэропортов, ежегодно обслуживает более 160 тыс. рейсов. Аэродромная пропускная способность составляет 58 взлетно-посадочных операций в час. В аэровокзальный комплекс "Внуково-1" входят два пассажирских терминала общей площадью 295 тыс. кв. м пропускной способностью до 34 млн пассажиров в год.