До семи градусов мороза будет в московском регионе

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается в четверг в московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. "Температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Предстоящей ночью вновь облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег, не исключена гололедица. В Москве будет от 6 до 8 градусов мороза, по области - от 6 до 11 градусов ниже нуля. Ветер северо- западный 5-10 м/с. Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом и гололедицей. В Москве столбики термометров покажут минус 2 - минус 4 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.