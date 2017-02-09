На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько мелких ДТП с участием 12-15 машин произошли на юго-востоке МКАД, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, из-за инцидентов затруднено движение.

"Сегодня утром с 12 по 14 км внутренней стороны МКАД произошли шесть мелких ДТП с участием от 2 до 3 автомобилей в каждой аварии, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые оформляют аварии и организуют движение транспорта.