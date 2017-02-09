Суд в Москве вынес приговор шести членам банды, похищавшим банкоматы

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы приговорил к лишению свободы шестерых участников преступной группы, похитивших банкоматы, кредитоматы и платежные терминалы на 6 млн рублей в столице. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
В декабре 2015 года уроженцы Закавказья похитили кредитомат стоимостью 840 тыс. рублей и с 300 тыс. рублей внутри из торгового центра в Москве. Было возбуждено уголовное дело о краже, в тот же день задержали пятерых участников преступной группы. Ее организатор был задержан в феврале 2017 года.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность злоумышленников к совершению еще двух аналогичных преступлений. Общий материальный ущерб, причиненный организациям, составил почти 6 млн рублей", - отметил Князев.
Суд приговорил двух фигурантов к четырем годам колонии общего режима, еще двое приговорены к 2,5 года колонии строгого режима, один член группы - к 4 годам колонии строгого режима и еще один - к 2 годам колонии общего режима.