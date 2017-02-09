Собянин: инвесторы за 6 лет построили в Москве почти 150 социальных объектов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 150 социальных объектов было построено за счет инвесторов за последние шесть лет в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового жилого квартала "Вершинино" возле станции метро "Нагорная", где также за счет инвесторов была построена начальная школа с дошкольным отделением.

"Город много строит - метро, развязки, дороги, реконструирует железные дороги, строит объекты соцкультбыта. И мы требуем такого же отношения к городу от инвесторов, чтобы они строили качественное жилье, делали качественное благоустройство и возводили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты", - сказал Собянин.

"Значительная часть из них была безвозмездно передана городу, чтобы мы могли организовать здесь бесплатную учебу. Причем требуем, чтобы качество этих зданий было нисколько не хуже, чем то, что строит город", - отметил мэр.

Новое здание школы возле станции метро "Нагорная" рассчитано на 565 мест, его площадь составляет 8 тыс. кв. метров. Занятия в школе начались после новогодних праздников 2017 года. Жилой комплекс "Вершинино" был построен в рамках реорганизации промзоны "Верхние Котлы" на месте снесенных строений бывшего Котельского кирпичного завода.

В 2011-2016 годах инвесторы возвели в Москве 143 объекта социального назначения, 53 из которых были в дальнейшем переданы или передаются сейчас в собственность Москвы. В собственность города переданы реконструированный Московский планетарий, театр "Русской песни" и театральный центр "Вишневый сад". В сфере спорта город получил спортивно-медицинский центр на улице Советской Армии. В сфере здравоохранения в зданиях, построенных инвесторами, за последние шесть лет было открыто восемь поликлиник и инфекционный корпус детской больницы имени Сперанского.

Кроме того, за эти годы за счет частных средств было построено 63 учебных здания, из которых 38 затем бесплатно переданы в собственность Москвы.