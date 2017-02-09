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Детские команды Москвы примут участие в турнире по хоккею в валенках

Москва
9 февраля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Турнир пройдет 17 февраля на катке перед ГУМом
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Турнир по хоккею "на валенках", который пройдет в ходе традиционного турнира по русскому хоккею среди детей на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, соберет пять команд из Москвы. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель одной из команд участниц, председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров.

"Турнир пройдет 17 февраля на катке перед ГУМом, фактически, мы будем играть на Красной Площади. Кроме команды "Московские суворовцы" в нем примут участие еще три детских команды: сборная команда церковно-приходских школ Москвы, команда "Московский Муфтият" и команда Соловков", - сказал Нестеров.

"Команды сыграют между собой в 1 круг. Игры пройдут на площадке размером 25 на 15 метров. На поле от каждой команды будет находится по 6 человек. Продолжительность каждой игры составит 10-15 минут, фактически это будет классическая игра в хоккей с мячом, только дети будут играть в валенках", - добавил он.

Организаторами турнира по хоккею с мячом, или как его еще называют русскому хоккею, на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси выступили Федерация хоккея с мячом России и Русская православная церковь. Финальные соревнования турнира проходят в Москве на катке перед ГУМом. В них принимают участие победители региональных турниров. В этом году финальный турнир пройдет 16-17 февраля.

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