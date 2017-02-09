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На месте бывшего кинотеатра "Правда" в Москве построят многофункциональный комплекс

Москва
9 февраля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Жители района неоднократно жаловались, что в заброшенном кинотеатре были зафиксированы нарушения правопорядка
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс построят на месте бывшего кинотеатра "Правда" на улице Люсиновская в центре Москвы. Как сообщил в четверг журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, площадь здания составит 24,8 тыс. кв. м, также будет оборудован трехуровневый подземный паркинг на 216 машино-мест.

"Изначально здание предполагалось реконструировать, но после пожара, который произошел в 2014 году, оно находится в аварийном состоянии. Жители района неоднократно жаловались, что в заброшенном кинотеатре были зафиксированы нарушения правопорядка. Наличие подобных криминогенных мест в городе не допустимо. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, как можно скорее провести реновацию этой территории", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что на месте кинотеатра планируется построить небольшой многофункциональный комплекс с магазинами формата шаговой доступности и кинозалом. С учетом окружающей застройки, его высота не будет превышать 50 метров. Кроме того, будет проведено озеленение на участке площадью 0,39 га по улице Шухова, дополнительно к скверу на развилке улицы Люсиновской у Серпуховской Заставы будет присоединен зеленый участок площадью 0,31 гектара.

Главный архитектор напомнил, что кинотеатр "Правда" был построен в 1963 году на Люсиновской улице. В 1990 годы здесь прекратили показ фильмов, торговали мебелью, потом здание пустовало.

В настоящее время земельный участок площадью 0,54 га предоставлен собственнику кинотеатра - ООО "Люсиновская 57" на правах долгосрочной аренды до 2061 года для эксплуатации здания. "В начале февраля 2017 года состоялось собрание участников публичных слушаний, на котором жители ближайших домов активно обсуждали дальнейшую судьбу объекта. Все предложения по функциональному наполнению войдут в протокол и в заключение по результатам публичных слушаний", - сказал Кузнецов.

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