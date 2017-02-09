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В Общественной палате Москвы обсудили проблемы старых пятиэтажек, не подлежащих ремонту

Москва
9 февраля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Кроме того, члены ОП поддержали предложение депутата Мосгордумы Степана Орлова провести обсуждение на эту тему в столичном парламенте
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© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Москвы (ОП) намерена выработать рекомендации для столичного правительства по решению проблем, связанных с капитальным ремонтом ветхого жилья. Об этом говорится в резолюции, принятой после заседания комиссии ОП по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления.

"Комиссия решила продолжить мониторинг реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве, дополнительно исследовать и обсудить проблемы капитального ремонта пятиэтажного жилищного фонда, изучить варианты решения данной проблемы, в том числе путем продления программы сноса домов первого этапа индустриального домостроения, привлечь к обсуждению профильных специалистов и по результатам провести повторное обсуждение в Общественной палате города Москвы с выработкой рекомендаций правительству Москвы", - говорится в резолюции.

Кроме того, члены Общественной палаты поддержали предложение депутата Мосгордумы Степана Орлова провести обсуждение на эту тему в столичном парламенте. "Я предлагаю провести в оперативном порядке в Мосгордуме совместное заседание комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по строительству. Мы пригласим Стройкомплекс, архитекторов, проектировщиков, все обсудим. Мы обязаны найти какое-то решение", - сказал Орлов.

По мнению экспертов и муниципальных депутатов столицы, из-за конструктивных особенностей старых пятиэтажек 1960-х годов постройки Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы технически не в состоянии решить эту проблему. "Такие дома объективно строились на ограниченный срок и на ремонт не рассчитаны. Конструктивно они не сильно отличаются от сносимых серий", - уверен заведующий кафедрой МАРХИ Юрий Табунщиков.

Глава столичного Фонда капремонта Артур Кескинов выразил мнение, что задача, о которой говорят общественники и депутаты, "неподъемная". "Эксперты говорят, что нужно сносить пятиэтажки и расселять жителей, но кто-нибудь задумывался, о каком количестве домов идет речь? Это 25-27 млн кв. метров. Нужно быть реалистами: у Фонда есть реальная программа, да, есть проблемы, но на данный момент снести старые дома и всех расселить - это задача неподъемная", - отметил Кескинов.

Региональная программа по капремонту жилых домов в столице рассчитана на 30 лет. В нее включены все многоквартирные дома с числом квартир три и более, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Всего - почти 31,6 тыс. зданий общей площадью 243,3 млн кв. метров.

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