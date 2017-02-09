Памятник легенде московской полиции начала XX века установят за счет города

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Памятник начальнику московской сыскной полиции начала XX века Аркадию Кошко будет установлен в столице за счет средств городского бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.
"Меняется источник финансирования проекта. Средства будут выделены из бюджета города", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Памятник начальнику московской сыскной полиции начала XX века Аркадию Кошко планируется установить в столице в сквере на пересечении улицы Петровка, 38 и 2-го Колобовского переулка. Соответствующее решение было принято 8 декабря 2016 года на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Тогда эксперты согласились с местом установки, однако решили, что образ сыщика должен быть еще доработан.
Заявка на установку памятника Кошко поступила от ГУ МВД РФ по городу Москве, предполагалось, что монумент будет изготовлен за счет благотворительного фонда содействия правопорядку "Бастион" и передан в дар городу.