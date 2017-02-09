В Подмосковье фонарный столб упал на 75-летнюю женщину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонарный столб упал на 75-летнюю жительницу подмосковных Люберец, она госпитализирована.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, "днем 9 февраля на Октябрьском проспекте на местную жительницу упал фонарный столб, в результате чего женщина с травмами и ушибами была госпитализирована в больницу".

Проводится доследственная проверка. Опрошены очевидцы происшествия, следователи выясняют причины случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.