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В Подмосковье фонарный столб упал на 75-летнюю женщину

Москва
9 февраля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Сама женщина госпитализирована
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонарный столб упал на 75-летнюю жительницу подмосковных Люберец, она госпитализирована.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, "днем 9 февраля на Октябрьском проспекте на местную жительницу упал фонарный столб, в результате чего женщина с травмами и ушибами была госпитализирована в больницу".

Проводится доследственная проверка. Опрошены очевидцы происшествия, следователи выясняют причины случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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