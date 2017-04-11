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Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
11 апреля, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Ветер юго-западный 5-10 м/с
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Солнечная, ветреная, но теплая погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет преимущественно солнечно, но с переменной облачностью. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16, по области - 11-16 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, по области будет от 1 до 6 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Днем в среду - облачно с прояснениями. Не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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