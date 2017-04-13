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Дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Москва
13 апреля, 6:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Предстоящей ночью будет облачно и дождливо, столбики термометров в Москве покажут 4-6 градусов выше нуля
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в четверг в московском регионе дождь и порывистый ветер.

"Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с.

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