Дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в четверг в московском регионе дождь и порывистый ветер.

"Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с.