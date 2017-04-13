Полиция задержала 30 мигрантов за незаконную работу в московской пекарне

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские в ходе проверки задержали 30 мигрантов, незаконно работавших в России. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
"На территории одной из промышленных зон на Автозаводской улице сотрудники полиции выявили пекарню по производству пасхальных куличей, в которой незаконно работали иностранные граждане. На момент проверки на территории производства находились более 30 приезжих из Средней Азии, которые трудились там в качестве пекарей", - сообщил он.
Всех мигрантов доставили в отделение полиции по вопросам миграции для проверки по базам учета и дактилоскопирования. В ходе проверки установлено, что у них не было разрешительных документов на работу. По данному факту полицейские составили 30 административных протоколов на мигрантов.
Полиция устанавливает организатора незаконной деятельности иностранцев в России.