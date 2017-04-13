Комиссия при Мосгордуме одобрила установку памятника военному изобретателю Константинову

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала инициативу по установке памятника русскому ученому и военному изобретателю Константину Константинову в начале Ракетного бульвара недалеко от ВДНХ в Москве. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Я обращаюсь к представителям оргкомитета по установке памятника с просьбой повторно представить проект муниципальным депутатам района и убедить их одобрить установку памятника, поскольку Мосгордума не сможет включить этот памятник в перечень предложений о возведении произведений монументального искусства городского значения", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Как сообщается в материалах комиссии, совет депутатов муниципального округа Алексеевский счел нецелесообразным размещение памятника на территории района, однако не указал причин своего решения. По словам Воскресенского, от имени комиссии по монументальному искусству в муниципальный округ будет направлено письмо и предложение организовать повторное обсуждение этого вопроса.

Памятник планируется разместить в начале Ракетного бульвара со стороны Ярославской улицы. Монумент будет установлен за счет НУ "Академия исторических наук" к 200-летию со дня рождения Константинова. Предполагаемый объем финансирования - 35 млн рублей.

Кроме того, комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятной доски ученому П. А. Флоренскому на внешней стороне фасада ФГУП "ВЭИ им. В. И. Ленина" по адресу ул. Красноказарменная, 12.

Константин Иванович Константинов (1818-1871 гг.) - российский ученый, изобретатель в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики. Павел Александрович Флоренский (1882-1937 гг.) - русский православный священник, богослов, религиозный ученый, поэт.