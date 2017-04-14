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Показ в Москве выставки "Искусство Lego" продлен как минимум на месяц

Москва
14 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Выставка в шестом павильоне "Экспоцентра" будет работать ежедневно до 14 мая
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Выставка "Искусство Lego"

Выставка "Искусство Lego"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Организаторы выставки "Искусство Lego" американского художника Натана Савайя решили продлить ее показ еще как минимум на месяц.

Как сообщили ТАСС российские организаторы экспозиции, "первоначально планировалось, что выставка будет работать до 16 апреля, однако из-за большого количества желающих ее посетить принято решение о продлении экспозиции".

Современное искусство

Выставка, открывшаяся 23 февраля, будет работать до 14 мая без выходных, на данный момент ее уже посетили более 100 тыс. человек. При этом организаторы не исключили, что работу "экспозиции могут в итоге продлить и на более долгий срок".

По словам продюсера Александра Начкебия, "в основном на выставку приходят семьи с детьми, также среди посетителей много молодежи, интересующейся поп-артом и современным искусством".

"Искусство Lego" уже увидели более 2 млн посетителей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. На московской выставке, которая занимает более 1,7 тыс. квадратных метров шестого павильона "Экспоцентра", представлено более ста произведений искусства, среди которых объемные скульптуры из кубиков Lego - популярные персонажи кино, герои мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты известных людей. Кроме того, организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей разных возрастов.

"Среди экспонатов, которые посетители отмечают и комментируют на своих страницах в социальных сетях, чаще всего встречаются "Красное платье", "Хватка", "Сидящий синий парень", "Крик" и "Динозавр", около которого часто фотографируются дети", - отметила представительница компании-организатора.

Самым популярным залом стала экспозиция "Мастера прошлого", где среди прочего можно увидеть Мону Лизу, Микки Мауса, Парфенон, а также картины Климта и Яна ван Эйка, созданные из кубиков Lego.

О художнике

Натан Савайя - известный американский художник из Нью-Йорка. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе the Time Warner Centre в Нью-Йорке, The Art and Culture Centre в Голливуде, The Spot Gallery в Париже.

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