Власти: переход на раздельный сбор мусора в Москве займет десятилетия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Переход жителей Москвы на раздельный сбор мусора, возможно, займет несколько десятилетий, однако проведение различных акций таких как "Разделяй и используй" может приблизить этот момент. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, который дал старт очередной, уже четвертой акции на Старом Арбате в Москве.

"Акция будет проходить в течение месяца. Она проходит уже четвертый год подряд, и мы учли все ошибки прошлых лет. Сейчас мы проводим ее, в основном, по воскресеньям. В этом году мы собираемся охватить более 70 точек в городе, где будут работать мобильные пункты раздельного сбора, то есть в каждом округе будет работать не менее пяти точек", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что пункты разместятся около метро торговых центров, жилых домов, вузов и школ. Так, например, в акции на Старом Арбате волонтеры принимали мусор у учеников московских школ № 1231 и 1621.

"Главная задача акции - популяризация раздельного сбора мусора. А самое главное для участников акции, что весь мусор, который они сдадут волонтерам отправится не на полигоны, а на вторичную переработку. Может быть, дети, пришедшие сегодня на акцию, расскажут о ней своим родителям и сторонников раздельного сбора мусора станет больше", - пояснил Кульбачевский.

По словам руководителя департамента, вряд ли раздельный сбор мусора придет в каждый московский квартал уже завтра. "На это уйдет десятки лет, но в городе уже в каждой управе есть пункты сбора. И этой темой надо заниматься, потому что под лежачий камень и вода не течет", - сказал Кульбачевский.

"В России есть мощности по переработке мусора и, на мой взгляд, чем больше будет вторичного сырья, тем более будет развиваться эта отрасль. Как только у промышленности появятся потребности - мы будем их покрывать. Грубо говоря, появятся мощности для переработки 1 млн тонн пластиковых бутылок, и мы обеспечим этот миллион", - подчеркнул Кульбачевский.

По данным пресс-службы департамента, если в первой акции в 2014 году участвовало всего 5 тыс. человек и было собрано более 2 тонн отходов, то в прошлом году было собрано 12 тонн. Осенью прошлого года акция была проведена повторно, тогда удалось дополнительно собрать еще 20 тонн отходов.