Около 700 тыс. кв. м недвижимости введут в Новой Москве во втором квартале этого года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Строители во втором квартале этого года введут в строй около 700 тыс. кв. м недвижимости в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территории Москвы, которое поступило в ТАСС.

"Всего в апреле - июне в Новой Москве будет построено 680 тыс. кв. метров недвижимости. При этом жилье должно составить 360 тыс. кв. метров, а другие объекты - 320 тыс. кв. метров", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владимира Жидкина.

"Первый квартал с точки зрения ввода недвижимости в ТиНАО был не очень "урожайным". Было построено всего 130 тыс. кв. метров жилья, поэтому темпы будем наращивать. В апреле ввод всей недвижимости на новых территориях может достичь рубежа в 250 тыс. "квадратов", - отметил Жидкин.

"Создание рабочих мест в ТиНАО для нас было и остается основным трендом. В апреле запланирован ввод сразу четырех значимых коммерческих объектов: склад для продукции в Московском (около 18 тыс. кв. м), торговый центр в Николо-Хованском (12,5 тыс. кв. м), общественно-деловое здание в Десне (5,6 тыс. кв. м) и производственно-административный комплекс в Сосенском (5,1 тыс. кв. м)", - уточнил Жидкин.

Он добавил, что всего в 2017 году на новых территориях запланирован ввод более двух миллионов кв. метров недвижимости.