Небольшой снег, порывистый ветер и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе ветреную и сырую погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. "Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

В пасхальную ночь будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшие осадки. В столице столбики термометров покажут минус 2 - ноль градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер восточный, юго- восточный, 5-10 м/с.

Днем в праздник Пасхи будет пасмурно, пойдет мокрый снег с дождем. В Москве будет не выше 4-6 градусов, по области - от 3 до 8 градусов тепла. Ветер восточный, юго- восточный, 5-10 м/с.