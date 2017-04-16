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Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве

Москва
16 апреля, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 16 апреля будет пасмурной, сырой, прохладной и ветреной. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем будет облачно, осадки - мокрый снег, дождь, температура в Москве составит 3-5 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Утром местами возможна гололедица.

В ночь на понедельник будет облачно, пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут минус 2 - ноль градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в Москве воздух прогреется до 1-3 градусов, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Местами гололедица.

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