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В Москве на следующей неделе ожидаются заморозки до минус 7 градусов

Москва
16 апреля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В Подмосковье местами воздух может остыть до минус 12 градусов
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Погода в Москве на следующей неделе будет больше соответствовать началу марта и отметится ночными заморозками до минус 7 градусов, в Подмосковье местами воздух может остыть до минус 12 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В ночь на вторник в столице столбики термометров опустятся до минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье будет еще холоднее: подморозит до минус 8, местами до минус 12 градусов", - отметил представитель метеослужбы. По его словам, дневные температуры не превысят 3-5 градусов выше нуля. Осадки прекратятся, будет солнечно. Дискомфорта добавит северный ветер силой 5-10 м/с.

Ночные заморозки будут отмечаться всю неделю. В среду в Москве ожидается минус 3 - минус 5 градусов, по области - от 3 до 8 градусов мороза, с четверга по пятницу минус 1 - минус 6 градусов. Дневные температуры составят от 1 до 6 градусов выше нуля. Со среды вернутся осадки и порывистый ветер.

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