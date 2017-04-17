Небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Москве и Подмосковье облачность с прояснениями, небольшие осадки.

"Местами пройдет снег, переходящий в мокрый, местами не исключена гололедица", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области будет от нуля до плюс 5 градусов.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Во вторник при переменной облачности уже без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье воздух остынет до 3-8 градусов, местами до 12 градусов мороза.

Днем в Москве будет плюс 3-5 градусов, по области 2-7 градусов тепла. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Ночью и утром местами гололедица.