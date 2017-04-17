Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
17 апреля, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 17 апреля./ТАСС
Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Москве и Подмосковье облачность с прояснениями, небольшие осадки.

"Местами пройдет снег, переходящий в мокрый, местами не исключена гололедица", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области будет от нуля до плюс 5 градусов.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Во вторник при переменной облачности уже без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье воздух остынет до 3-8 градусов, местами до 12 градусов мороза.

Днем в Москве будет плюс 3-5 градусов, по области 2-7 градусов тепла. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Ночью и утром местами гололедица.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
5
Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть
6
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля
7
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
Темы дня
Загрузка...
Реклама