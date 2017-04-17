Центр экстремальных видов спорта построят в Москве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект строительства центра экстремальных видов спорта в столице, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Спорткомплекс появится на Ставропольской улице, недалеко от парка "Кузьминки".

"В шестиэтажном спорткомплексе площадью 4230 кв. метров построят аэродинамическую трубу для полетов в воздушном потоке, а также бассейн с искусственной волной для серфинга. Труба высотой почти 20 метров и диаметром 7,5 метра займет основную часть центра. Внутри нее будет создаваться мощный поток воздуха скоростью до 300 км в час", - говорится в сообщении.

По данным властей, полетать в трубе сможет любой желающий. Каждого посетителя обеспечат специальным комбинезоном, шлемом, очками и берушами.

"В проектирование и строительство центра экстремальных видов спорта заложены возможности, позволяющие проводить чемпионаты мира по аэротрубному спорту", - цитирует портал главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова. Рядом с трубой планируется создание специальной зоны для зрителей.

Как отметили на портале, в центре экстремальных видов спорта появится серфинг-тренажер с искусственной волной. Тренажер установят в бассейне. Высоту волн (до одного метра) можно регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора.

В проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе. По данным властей, строительство центра начнется уже в этом году.