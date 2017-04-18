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Депутат просит Васильеву предоставлять бесплатные места на выставках образования в Москве

Москва
18 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По мнению представителя ЛДПР Власова, бесплатные места должны предоставляться небольшим образовательным центрам, которые не имеют возможности тратить большие средства на выставки
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов (ЛДПР) направил запросы на имя министра образования и науки Ольги Васильевой, а также мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой рассмотреть возможность предоставления бесплатных мест на выставках образования для определенных категорий образовательных учреждений. Копии документов имеются в распоряжении ТАСС.

Депутат просит Васильеву и Собянина "обратить внимание на серьезную проблему, существующую при организации образовательных выставок в Москве". "За участие на данных выставках образовательные учреждения вынуждены платить существенные суммы из своего бюджета", - указывает он.

Парламентарий считает, что из-за этого небольшие образовательные центры, такие как средние образовательные или средне специальные учреждения не имеют возможности тратить требуемые средства. "Как следствие, они не имеют возможности представить свои образовательные программы потенциальным абитуриентам", - отмечает Власов. В итоге, по его мнению, таким учреждениям сложно конкурировать с более обеспеченными, какими являются чаще всего популярные вузы, и они испытывают недостаток в абитуриентах и недофинансирование.

"На основании вышеизложенного, прошу вас рассмотреть возможность предоставления бесплатных мест на образовательных выставках для определенных категорий образовательных учреждений в городе Москве", - отметил депутат в своих запросах.

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