Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейший в мире детский парк "Остров мечты" в Москве поделят на пять тематических зон

Москва
18 апреля, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Парк будет включать 27 аттракционов, концертный зал, кинотеатр, гостиницу, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Детский парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, открытие которого запланировано на 2018 год, будет поделен на пять тематических зон: спортивную, семейную, детскую, интерактивную и парковую со скверами и искусственными озерами, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Особое внимание при строительстве парка будет уделено созданию парковой зоны.

"В условиях современного градостроительства зеленые насаждения являются неотъемлемой частью городской среды. Именно поэтому были привлечены лучшие специалисты - концепцию ландшафтного парка разработало итальянское бюро Land Milano. Адаптацией проекта к российским условиям и его реализацией занимается ландшафтная компания Arteza. Разработанная планировка позволяет не потерять исторический контекст парка "60-летия Октября", находившегося здесь ранее", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что строящаяся парковая зона будет всесезонной, поскольку весь "Остров мечты" будет находиться под стеклянным куполом. Общая площадь парковой зоны с разнообразным ландшафтом составит 264,3 тыс. кв. м.

"Парковая зона будет находится как в южной, так и в северной частях Нагатинской поймы. Регулярный парк в южной части с аллеями, двумя восьмиугольными площадями, детскими, танцевальными, спортивными площадками, а также более тихий и спокойный природный парк в северной части, где элементы благоустройства - зеленый театр, панда-парк, спортивные площадки - максимально вписаны в пейзаж", - отметил Кузнецов.

По его словам, будет проведен тщательный анализ и оценка состояния существующих насаждений, которые будут полностью сохранены. Также будут высажены новые растения и частично заменен грунт, чтобы создать максимально благоприятную среду. В рамках благоустройства в парке появятся пешеходные аллеи с фонтанами, велосипедные дорожки, малые архитектурные формы, добавил Кузнецов.

Парк "Остров Мечты" будет включать 27 аттракционов, концертный зал, кинотеатр, гостиницу, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Общая площадь парка составит около 100 га, он будет крупнейшим не только в России, но и в мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама