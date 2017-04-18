Крупнейший в мире детский парк "Остров мечты" в Москве поделят на пять тематических зон

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Детский парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, открытие которого запланировано на 2018 год, будет поделен на пять тематических зон: спортивную, семейную, детскую, интерактивную и парковую со скверами и искусственными озерами, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Особое внимание при строительстве парка будет уделено созданию парковой зоны.
"В условиях современного градостроительства зеленые насаждения являются неотъемлемой частью городской среды. Именно поэтому были привлечены лучшие специалисты - концепцию ландшафтного парка разработало итальянское бюро Land Milano. Адаптацией проекта к российским условиям и его реализацией занимается ландшафтная компания Arteza. Разработанная планировка позволяет не потерять исторический контекст парка "60-летия Октября", находившегося здесь ранее", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что строящаяся парковая зона будет всесезонной, поскольку весь "Остров мечты" будет находиться под стеклянным куполом. Общая площадь парковой зоны с разнообразным ландшафтом составит 264,3 тыс. кв. м.
"Парковая зона будет находится как в южной, так и в северной частях Нагатинской поймы. Регулярный парк в южной части с аллеями, двумя восьмиугольными площадями, детскими, танцевальными, спортивными площадками, а также более тихий и спокойный природный парк в северной части, где элементы благоустройства - зеленый театр, панда-парк, спортивные площадки - максимально вписаны в пейзаж", - отметил Кузнецов.
По его словам, будет проведен тщательный анализ и оценка состояния существующих насаждений, которые будут полностью сохранены. Также будут высажены новые растения и частично заменен грунт, чтобы создать максимально благоприятную среду. В рамках благоустройства в парке появятся пешеходные аллеи с фонтанами, велосипедные дорожки, малые архитектурные формы, добавил Кузнецов.
Парк "Остров Мечты" будет включать 27 аттракционов, концертный зал, кинотеатр, гостиницу, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Общая площадь парка составит около 100 га, он будет крупнейшим не только в России, но и в мире.