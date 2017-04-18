В Новой Москве построят в два раза больше соцобъектов в этом году, чем в прошлом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские строители по итогам 2017 года планируют ввести в эксплуатацию 20 социальных объектов и тем самым удвоить результаты 2016 года, когда на присоединенных территориях было построено восемь детских садов и две школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

"Если учесть, что за четыре предыдущих года в Новой Москве было введено 47 социальных объектов, 2017 год можно считать в этом плане прорывным, - считает глава департамента Владимир Жидкин. - Сейчас мы планируем построить 12 детских садов, 4 школы, 3 поликлиники и 1 станция скорой помощи - это более чем солидные планы для одного года".

Глав департамента напомнил, что генеральный план новых территорий предусматривает активное развитие в ТиНАО именно социальной инфраструктуры. К 2035 году здесь должно быть построено 320 детских садов и 170 школ.