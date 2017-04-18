Все светофоры в Москве приведут в порядок к середине мая

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Все 2,4 тыс. светофорных объектов в Москве приведут в порядок к середине мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Ежегодно весной наши бригады проводят профилактические работы по очистке светофорных объектов. В течение зимнего сезона светофоры подвергаются природным воздействиям. Наша главная задача состоит в том, чтобы светофоры исправно работали и были чистыми. До середины мая все светофорные объекты будут приведены в порядок", - привела пресс-служба слова советника руководителя ЦОДД Егора Чернова.
С начала марта промыто более половины светофорных объектов - порядка 1400 светофорных объектов. Всего в Москве установлено порядка 2400 светофорных объектов.
Вместе с тем, на ежедневной основе ведется работа по заявкам граждан на ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. Так, за прошедшую неделю служба эксплуатации ЦОДД обработала более 3 тыс. заявок по устранению неисправностей дорожных знаков и порядка 700 заявок по неисправностям светофорных объектов. Было очищено около 200 дорожных объектов (дорожные контроллеры, выносные пульты управления, колонки, стойки, дорожные знаки, светофоры).