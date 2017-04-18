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На юге Москвы пассажирский автобус столкнулся в тремя машинами

Москва
18 апреля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В результате ДТП никто не пострадал
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с тремя автомобилями на юге столицы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Около дома номер 2 в тоннеле на Нахимовском проспекте произошло столкновение пассажирского автобуса № 908 с тремя легковыми автомобилями. Пассажиры автобуса покинули транспортное средство самостоятельно, в результате аварии пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, в результате ДТП из одной из машин вытек бензин. Прибывшие на место происшествия спасатели смыли с проезжей части разлившееся топливо.

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