Улицы Москвы до майских праздников дважды отмоют шампунем

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Коммунальщики Москвы к майским праздникам дважды обработают городские улицы специальным шампунем, сообщил журналистам начальник объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрий Семенов.

Сезонная промывка транспортных артерий Москвы традиционно проводится весной и осенью. По примеру прошлых лет в ней используется более 5 тыс. единиц техники.

"В городе ежегодно проводятся четыре осенних и четыре весенних промывки, и оставшиеся две промывки пройдут в срок до 9 мая", - сказал Семенов.

Он добавил, что дороги отмывают от мазутных и масляных пятен и следов от шин, чтобы подготовить их для нанесения разметки. "На очищенный асфальт пластик или краска ложатся лучше, и прослужит такая разметка дольше", - отметил Семенов.

По его словам, если позволит погода, то следующая промывка пройдет уже в эти выходные.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе с 25 марта по 29 апреля проходит месячник по весеннему благоустройству. Как отмечается на сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства, месячник включает работы по промывке и очистке надземных и подземных пешеходных переходов, тоннелей, мостов.