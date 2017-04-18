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Суд 2 мая начнет рассмотрение дела главы Внешпромбанка Маркус о хищении 114 млрд руб.

Москва
18 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Судебный процесс пройдет в открытом режиме
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 2 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении президента ООО "Внешпромбанк" Ларисы Маркус и ее заместителя Екатерины Глушаковой, обвиняемых в хищении более 114 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"По результатам предварительных слушаний, рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая. Судебный процесс пройдет в открытом режиме", - сказала она.

Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По версии следствия, Маркус со своим родным братом, руководителем банка Георгием Беджамовым, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также неустановленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома.

Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей.

Обвиняемый Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников расследование продолжается.

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