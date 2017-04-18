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Школа русского языка откроется в Государственном институте имени Пушкина в Москве

Москва
18 апреля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Руководителем проекта станет член Союза писателей РФ Владимир Аннушкин
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Школа русского языка откроется 20 апреля в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе вуза.

"Школа русского слова создается для популяризации знаний и привлечения внимания самых разных групп населения к русскому языку, культуре речи, риторике как искусству эффективной словесной коммуникации", - отметили в пресс- службе. Проект представит его руководитель - профессор Института Пушкина, председатель Российской риторической ассоциации, член Союза писателей РФ, ведущий передачи "Живое слово" на телеканале "Культура" Владимир Аннушкин.

В программе школы - регулярные встречи, занятия, лектории, мастер-классы, обучающие искусству слова - как публичного, ораторского, так и художественно-выразительного. Занятия пройдут для взрослых, школьников и преподавателей.

"Сегодня не хватает практического риторического образования. Риторика в школах преподается редко и только как факультативный предмет", - цитирует пресс-служба слова руководителя школы Владимира Аннушкина.

По его мнению, в обществе существует запрос на получение риторических знаний, в том числе через СМИ. "Идея создания школы вызрела из занятий, встреч и просьб людей самых разных профессий, желающих заняться риторикой и культурой речи, совершенствованием ораторских навыков", - заключил Аннушкин.

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