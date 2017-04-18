Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реставрация колокольни XVIII в. Новоспасского монастыря завершится в начале 2018 г.

Москва
18 апреля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Восстановительные работы запланированы еще в 12 храмах столицы
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Реставрация колокольни московского Новоспасского монастыря постройки XVIII века завершится в начале 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Также в текущем году продолжатся реставрационные работы в Высоко-Петровском и в Рождественском монастырях.

"Самое большое внимание мы уделим нашим важнейшим монастырям: в Новоспасском монастыре колокольня стоит в лесах, это самая высокая колокольня в городе вне стен Кремля, там ведутся реставрационные работы. И мы надеемся, что в начале 2018 года работы там будут полностью завершены. Кроме того, в этом году продолжится реставрация Высоко-Петровского монастыря и работы на колокольне Рождественского монастыря", - сказал Емельянов, отметив, что восстановительные работы запланированы еще в 12 храмах столицы.

Как ранее сообщал глава департамента культурного наследия, с 2012 по 2016 год работы по сохранению проводились на 69 объектах культового назначения. Полностью завершены реставрационные работы на 38 объектах, из них по городской программе субсидий завершены работы на 19 объектах, столько же отреставрировано по программе "Культура Москвы на 2012-2018 годы".

По программе субсидий в 2016 году работы проводились на 20 объектах и были завершены в 5 храмах, в том числе в церкви Пахомия Великого Высоко-Петровского монастыря, Никольской церкви Новоспасского монастыря, церкви Флора и Лавра на Дубининской улице.

Колокольня Новоспасского монастыря была построена в 1759-1785 гг. архитектором И. Жеребцовым. В декабре 2015 года градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Крестьянская пл., д. 10, стр. 1 (ЦАО, "Ансамбль Новоспасского монастыря") для проведения ремонтно- реставрационных работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга
3
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама