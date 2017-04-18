Реставрация колокольни XVIII в. Новоспасского монастыря завершится в начале 2018 г.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Реставрация колокольни московского Новоспасского монастыря постройки XVIII века завершится в начале 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Также в текущем году продолжатся реставрационные работы в Высоко-Петровском и в Рождественском монастырях.

"Самое большое внимание мы уделим нашим важнейшим монастырям: в Новоспасском монастыре колокольня стоит в лесах, это самая высокая колокольня в городе вне стен Кремля, там ведутся реставрационные работы. И мы надеемся, что в начале 2018 года работы там будут полностью завершены. Кроме того, в этом году продолжится реставрация Высоко-Петровского монастыря и работы на колокольне Рождественского монастыря", - сказал Емельянов, отметив, что восстановительные работы запланированы еще в 12 храмах столицы.

Как ранее сообщал глава департамента культурного наследия, с 2012 по 2016 год работы по сохранению проводились на 69 объектах культового назначения. Полностью завершены реставрационные работы на 38 объектах, из них по городской программе субсидий завершены работы на 19 объектах, столько же отреставрировано по программе "Культура Москвы на 2012-2018 годы".

По программе субсидий в 2016 году работы проводились на 20 объектах и были завершены в 5 храмах, в том числе в церкви Пахомия Великого Высоко-Петровского монастыря, Никольской церкви Новоспасского монастыря, церкви Флора и Лавра на Дубининской улице.

Колокольня Новоспасского монастыря была построена в 1759-1785 гг. архитектором И. Жеребцовым. В декабре 2015 года градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Крестьянская пл., д. 10, стр. 1 (ЦАО, "Ансамбль Новоспасского монастыря") для проведения ремонтно- реставрационных работ.