Порывистый ветер и до 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, будет прохладно, по области местами возможен небольшой снег, переходящий в мокрый.
"Температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса, по области будет от минус 1 до плюс 4 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/ с.
Предстоящей ночью при переменной облачности на востоке области местами вновь может пройти небольшой снег. В столице столбики термометров покажут минус 3 - минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер прогнозируется северный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится. В Москве воздух прогреется до 3-5 градусов, в Подмосковье будет от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.