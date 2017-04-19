Технополис "Москва" стал крупнейшей площадкой фармпромышленности столицы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Технополис "Москва", на базе которого разворачивается центр "НоваМедика", является крупнейшей площадкой фармакологической промышленности российской столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии технологического центра "НоваМедика".

"Москва является одним из крупнейших российских центров фармацевтики. Одновременно на действующих предприятиях и вновь создаваемых идет развертывание новых фармацевтических производств", - сказал мэр, добавив, что одним из таких производств является центр "НоваМедика".

"Здесь создается и лабораторный центр, и опытное производство, оснащенное самым современным оборудованием", - сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что до конца 2017 года "НоваМедика" получит результаты по изобретениям в области фармацевтики, а затем начнет внедрять их в производство по России.