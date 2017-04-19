Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Средняя стоимость поездки на такси в Москве за последний год снизилась на 10%, сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. По его словам, популярность этого вида транспорта возросла.

"Если в конце прошлого года каждый день московским такси пользовались 600 тыс. человек, то уже по итогам первого квартала количество пользователей увеличилось на 100 тыс., то есть 700 тыс. москвичей каждый день пользуются московским такси, это говорит о росте популярности. Мы делали анализ среднего чека, который (был) в первом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года: стоимость среднего чека снизилась на 10%", - сказал Ликсутов на заседании президиума столичного правительства.

По его словам, это говорит и о том, конкурентоспособность московского такси растет.

Как отметил заммэра, снижение стоимости поездки произошло в основном за счет уменьшения цены на короткие поездки. "Если раньше таксисты были не заинтересованы в коротких поездках, то теперь увидели, что в этом есть экономическая целесообразность и агрегаторы стали больше предлагать таких поездок", - сказал Ликсутов.